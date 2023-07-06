Emeklilere Refah Payı Verilmesi Talebi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması gerektiğini belirtti. Erbakan, emeklilerin enflasyona ezdirilmesi ve seyyanen zam hakkının verilmemesinin büyük bir hata olduğunu vurguladı. Yeniden Refah Partisi olarak hükümete çağrıda bulunan Erbakan, emeklilere tıpkı memurlara verilen refah payının verilmesini ve emeklilik düzenlemelerinin yapılmasını talep etti.