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Emeklilere Refah Payı Verilmesi Talebi

Emeklilere Refah Payı Verilmesi Talebi

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması gerektiğini belirtti. Erbakan, emeklilerin enflasyona ezdirilmesi ve seyyanen zam hakkının verilmemesinin büyük bir hata olduğunu vurguladı. Yeniden Refah Partisi olarak hükümete çağrıda bulunan Erbakan, emeklilere tıpkı memurlara verilen refah payının verilmesini ve emeklilik düzenlemelerinin yapılmasını talep etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Emeklilerimize de refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması milyonlarca emeklimizin ve ailelerinin haklı beklentisidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Refah Partisi Politika Haberler

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