Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Adli Kontrol Talebi Reddedildi

YUNANİSTAN'a kaçarken Edirne'de yakalanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, tutuksuz yargılandığı davada, oğlunun evlilik süreci nedeniyle 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Cankıymaz ve avukatı katıldı. Sanık Cankıymaz, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederek, "HTS kayıtlarını inceleme fırsatım olmadı, incelemek için süre talep ediyorum. Ev hapsi şeklindeki adli kontrolümü de hiç aksatmadım. Henüz verilmemiş cezanın infazını yaşıyormuşum gibi düşünüyorum. Sağlık gerekçelerim ve büyük oğlumun evlilik sürecinin başlaması nedeniyle ev hapsinin kalkması elzem hale gelmiştir. 34 yıllık tertemiz bir sicilli bir general olarak hakkımdaki adli kontrol kararının kaldırılmasını arz ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.