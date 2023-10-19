Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, BM İşkenceye Karşı Komite Üyeliği'ne yeniden seçildi

Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite Üyeliği'ne yeniden seçildi.

BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin denetim organı olan İşkenceye Karşı Komite'de 2024-2027 döneminde görevlendirilecek üyelerin belirlenmesi amacıyla Cenevre'de yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan Komite üyeliğine yeniden seçildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM İşkenceye Karşı Komite'de 2020 yılından bu yana görev yapan emekli Büyükelçi İşcan, Komite'de bu yıl sonu itibarıyla boşalacak 5 üyelik için 16 adayın yarıştığı seçimleri en ön sıralarda kazanmıştır. Bu başarı, insan hakları ve çok taraflı diplomasi alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip emekli Büyükelçi İşcan'ın BM İşkenceye Karşı Komite'nin çalışmalarına sağladığı katkıların ve ülkemizin insan haklarının korunması ile geliştirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğin bir yansımasıdır. Emekli Büyükelçi İşcan'ın BM İşkenceye Karşı Komite'ye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ANKARA