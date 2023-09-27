Emekli bir kadın, elektrik ve su sorununu CHP heyetine anlattı

CHP Bursa İl Örgütü yöneticileri, Emek Mahallesi'nde bir kadının elektrik ve su sorunlarını dinledi. Kadın, emekli olmasına rağmen elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini belirterek yardım istedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa İl Örgütü yöneticileri, Emek Mahallesi'nde yurttaşların sorunlarını dinledi. Pazar yerinde CHP heyetine şikayetlerini anlatan 52 yaşındaki kadın, "Emekliyim, 7 bin 500 TL maaş alıyorum. Elektriğim bile yok. Suyum bin 850 TL geldi. Ben emekliyim, inşaatta çalışıyorum. Ben kadınım, değil mi? Ben ne diyeyim şimdi? 52 yaşındayım. Bu kadar vicdansız olamaz insan. Cereyanımı getirin bari. Çalışır ekmeğimi kazanırım ben" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı, mahallelerde yurttaşların sorunlarını dinlemek için saha ziyaretleri yapıyor. İl ve ilçe örgütü yöneticileri, bugün Osmangazi ilçesinde bulunan Emek Mahallesi'ne gitti. Mahalle ziyaretine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra partililer de katıldı.

"ELEKTRİĞİM, SUYUM YOK"

Mahalledeki pazar yeri ziyareti sırasında konuşan 52 yaşındaki bir kadın vatandaş, sorunlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı:

"Emekliyim, 7 bin 500 TL maaş alıyorum. Elektriğim bile yok. Suyum bin 850 TL geldi. Ben emekliyim, inşaatta çalışıyorum. Ben kadınım, değil mi? Ben ne diyeyim şimdi? 52 yaşındayım. Bu kadar vicdansız olamaz insan. Cereyanımı getirin bari. Çalışır ekmeğimi kazanırım ben. 14 senedir oradayım. Başka insanlar aldı bana aküyü. Ben cereyansız evde yaşıyorum. Bu sene AK Partili Büyükşehir Belediyesi taş döşeme yaptı ama cereyanım, suyum yok. Ne çile çekiyorum bir bilsen. Benim ayağım kırık, kadın halimle inşaatta çalışıyorum."

Yurttaşın şikayetini dinleyen CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Esnaf dertli. 'Zaten zor alıyoruz, satamıyoruz' diyor. Vatandaş pahalı diye dertli. Sadece sizin değil, sizin gibi yaşayanların tamamının çok şey demesi lazım" şeklinde konuştu.