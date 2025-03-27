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Emekli Bayram İkramiyeleri 4 Bin TL'ye Çıkarıldı

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TBMM Genel Kurulu, emekli ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin maddeyi kabul etti.

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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