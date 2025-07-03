Emekli Aylıkları Yükseliyor

TEKLİF, KABUL EDİLDİ

Komisyonda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçildi. Teklifin 18'nci maddeleri görüşülürken AK Parti grubu, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin maddeyi önerge vererek teklife ekledi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de kabul edilmesinin ardından teklifin tüm maddeleri komisyon da kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor