Emekli Aylıkları Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin önerisiyle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıkarıldı. Teklif, komisyonda kabul edildi ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.

TEKLİF, KABUL EDİLDİ

Komisyonda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçildi. Teklifin 18'nci maddeleri görüşülürken AK Parti grubu, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin maddeyi önerge vererek teklife ekledi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de kabul edilmesinin ardından teklifin tüm maddeleri komisyon da kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Doktor, polis, öğretmen! İşte mesleklere göre zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.