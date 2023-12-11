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Emekli Asker Şükrü Sezen, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

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Denizli'de emekli olduktan sonra iş hayatına atılan, 4 üniversite mezunu askeri personel, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de emekli olduktan sonra iş hayatına atılan, 4 üniversite mezunu askeri personel, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

2019 yılında emekli olduktan sonra Denizli'de otomotiv, inşaat ve tarım sektörlerinde hizmet vermeye başlayan jandarma astsubay Şükrü Sezen, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. 4 üniversite bitiren ve halen Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Sezen, adaylık müracaatını geçtiğimiz günlerde CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a yaptı.

Denizli Burdurlular Dayanışma ve Yaşatma Derneğinde de başkan yardımcısı olan Şükrü Sezen, adaylığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde, CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan aday adayıyım. Denizli halkına, Pamukkale ilçemize hizmet etmeye talibim. Uzun yıllardır Denizli'de sivil toplum faaliyetleri yürüten kuruluşlarda aktif görev aldım. Yöneticilik yaptım. İlimizin mahallelerini, semtlerini, köylerini gezip gördüm. Halkımızın yaşadığı sorunlarına tanık oldum. Emekli olduktan sonra Denizli'de çalışmaya, üretmeye, eğitime, sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere devem ediyorum. İnsan doğduğu ve doyduğu yere bağlanıyor. Ben Burdur'da doğup büyüdüm, ama uzun yıllar Denizli'de yaşıyorum. Denizli'nin ekmeğini yedim, suyunu içiyorum. Bu nedenle Denizli benim için bir sevdadır" dedi.

Sorunları ve çözüm yöntemlerini bildiğine işaret eden Sezen, "Türkiye ekonomisinin öncü illerinden biri olan Denizli, tekstil sektörü başta olmak üzere mermer, modern tarım uygulamalarıyla tarımsal üretim gelişmiş, tarıma dayalı sanayi merkezlerinden biridir. Ayrıca, dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri, şifalı su kaynakları ve tarihi miras turizm sektörünü için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Eğitim, sağlık ve hizmet sektöründeki gelişmeler, Denizli ilimizi çevre illere göre bir çekim merkezi yapmıştır. Pamukkale ilçemizde, Cumhuriyet Halk Partimizin beni aday göstereceğine inanarak, öncelikle belediye başkanlığını kazanıp sorunları çözerek hemşerilerimizin kalbini kazanacağız. Gece gündüz çalışarak halkımıza, hemşerilerimize hizmet ederek Cumhuriyet Halk Partimizi yerelde iktidara taşıyacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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