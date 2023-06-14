Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçlarını değerlendirdi

Emek ve Özgürlük İttifakı, Ankara'da yaptığı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirdi ve hedeflenen sonuçların alınamadığını açıkladı. İttifakın her bileşeninin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği belirtildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı, "Seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işleterek, bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için İttifakı oluşturan her bileşenin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği tespitinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün Ankara'da seçimlerden sonra ilk kez toplandı. Emek ve Özgürlük İttifakı Koordinasyonu olarak yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerden hedeflenen sonuçların alınamadığı vurgulandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"HEM SEÇİM SÜRECİNE HEM DE SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRMELERİ YAPTIK"

"Emek ve Özgürlük İttifakı Koordinasyonu olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı birinci tur ve Parlamento seçimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarında açığa çıkan durumu ele aldık. İttifakımızın varlık sebebi olan emekçilere ve halklarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle hem seçim sürecine hem de seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptık.

"SEÇİMLERDEN HEDEFLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIĞIMIZI AÇIK YÜREKLİLİKLE ORTAYA KOYDUK"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın her bir bileşeni kendi değerlendirmelerini ittifakımızın diğer bileşenleriyle paylaştı. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işleterek, bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için İttifakı oluşturan her bileşenin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği tespitinde bulunduk.

"HALKLARIN, EZİLENLERİN ORTAK MÜCADELESİNİN KIYMETLİ OLDUĞUNU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VURGULUYORUZ"

Toplantımızda bir kez daha ortak toplumsal mücadelenin önemine dair güçlü bir irade açığa çıktı. Bu temelde, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak halkların, ezilenlerin ortak mücadelesinin kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

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