Emek Partisi Üyesi Yasin Uzun, Muhtarların Otopark Tepkisine Destek Verdi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Emek Partisi Altınordu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, muhtarların millet bahçesi projesindeki otopark kapasitesinin düşürülmesine yönelik tepkisine destek verdi. Uzun, "Halkın seçtiği muhtarların sesini duyun ve ranta dayalı keyfi yönetim anlayışını terk edin. En az 2 bin araçlık otoparkı planlayın" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir grup muhtar, geçen cuma günü mahallelerin yaşanabilir hale gelmesi için otopark sorununun çözülmesi için açıklama yapmış, millet bahçesi projesindeki otoparkında araç sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekmişti.

Emek Partisi Altınordu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

EN AZ 2 BİN ARAÇLIK OTOPARKA GEREKSİNİM VAR

"Şu an Millet Bahçesi projelerinde eleştirilerimiz olsa da otopark sorununu çözmek için yapılan projeyi fırsata çevirmek gerekmez mi? Millet bahçesi projesinde 2 bin araçlık otopark planlanıyordu ancak nedense araç sayısı 471'ye düşürülmüş. Bu nasıl bir anlayış ki, sözlerinde durmuyorlar. Özellikle Altınordu ilçemizde merkezin rahatlaması için en az 2000 araçlık otoparka acilen gereksinim var. Gereksinim var çünkü, cadde otoparklar kaldırılarak trafik sıkışıklığı giderilmeli ve insanlar şehir içinde de güvenle bisikletlerini kullanabilmeliler. Sahildeki deniz manzaralı otopark yeşil alan yapılarak halkın kullanımına açılmalı ki yaşanabilir şehir için bir adım atılmış olsun. Ordu Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin yaşanabilir bir şehir için paraları deniz dolgularına harcayacağına önceliklerin planını yapmalı. Otopark gereksinimi de en önceliklerdendir. Bir kez daha vurguluyoruz ki, Ordu Büyükşehir Belediyesi muhtarların sesine kulak versin ve en az 2 bin araçlık otopark planını hemen yapsın.

ÖNCELİKLERİMİZİ TARTIŞALIM

Projeleri halkla tartışmadan rant amaçlı yapılınca tartışmalar da son bulmuyor. Yapılacak projede öncelikler belirlenmeli. Gereksiz olanlar yerine aciliyeti olanlar yapılmalıdır. İşte demokratik işleyişe sahip bir kent konseyi gereksinimi bir kez daha kendini gösterdi. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimi halka kulaklarını tıkamış. 'Düşünen üreten yarışan ordu' slogandan başka bir anlamı yok. Bu sloganın boş oluşunun göstergelerinden biri de otopark sorunu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz: Halkın seçtiği muhtarların sesini duyun ve ranta dayalı keyfi yönetim anlayışını terk edin. En az 2 bin araçlık otoparkı planlayın."