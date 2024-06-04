Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Demir: Enflasyonun temel sebebi sermayedarların kar hırsıdır

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Enflasyonun en temel sebebi, emekçilerin ücreti değil, sermayedarların doymak bilmeyen kar hırsıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve partisine mensup iki milletvekilli olarak yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşeceklerini söyleyen Demir, yeni anayasa konusundaki değerlendirmelerini Kurtulmuş'la paylaşacaklarını bildirdi.

Temmuz ayının milyonlarca emekçi, emekli ve halkın geniş kesimleri için kritik bir ay olduğunu belirten Demir, gelecek ay "kemer sıkma politikasının halk için daha da acı sonuçları ortaya çıkaracağını" savundu.

"Neden asgari ücreti artırmıyorlar?" diye sorduklarını kaydeden Demir, "Şimşek programıyla Erdoğan iktidarı, asgari ücreti artırmamaya bahane olarak şunu söylüyor, 'Ücret artışları enflasyona sebep oluyor'. Enflasyonun en temel sebebi, emekçilerin ücreti değil, sermayedarların doymak bilmeyen kar hırsıdır. İnsanları açlığa mahkum ederek değil, sermayenin gözü doymazlığına ket vurarak enflasyonu düşürebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Demir, temmuz ayında asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlere en az enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerin ardından belediye işçilerinin işten çıkartılma sorunu ile karşılaştığını ve binlercesinin işten atıldığını ifade eden Demir, hak gasplarının giderilmesini istedi.