Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'dan asgari ücret ve mülteci sorunu açıklaması

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, asgari ücretle ilgili olarak işçilere 'Sadece o masaya gözlerinizi dikerek haklarınızı elde edemezsiniz. O masada TİSK'in yani sermayenin temsilcileri var, sendikal bürokrasinin temsilcileri var, beşer beşer oturuyorlar. Beş tane de tek adam yönetiminin temsilcileri var. Bu 15 kişinin oturduğu masadan eğer siz sadece gözlerinizi diker ve beklerseniz, sizin lehinize, çıkarınıza sonuç çıkmayacak' diye seslendi. Bayhan, ayrıca mülteci sorununa ilişkin çözüm önerilerini de sıraladı.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, asgari ücretle ilgili olarak işçilere "Sadece o masaya gözlerinizi dikerek haklarınızı elde edemezsiniz. O masada TİSK'in yani sermayenin temsilcileri var, sendikal bürokrasinin temsilcileri var, beşer beşer oturuyorlar. Beş tane de tek adam yönetiminin temsilcileri var. Bu 15 kişinin oturduğu masadan eğer siz sadece gözlerinizi diker ve beklerseniz, sizin lehinize, çıkarınıza sonuç çıkmayacak" diye seslendi.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bayhan, Avrupa Birliği'nin insanlık dışı göç ve mülteci politikası izlediğini kaydederek, "Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaç duyduğu işgücü kadar göçmen ve mültecinin sınır dışına çıkmasına izin verirken, Türkiye'de kalan milyonlarca mülteciyi statüsüz ve ucuz işgücü olarak yaşamaya mahkum etmiştir. Bugün halen bu politikalardan bir adım bile geri atılmaması, tek adam yönetiminin sermayenin çıkarlarına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu da gözler önüne sermektedir. Bu politikalar terk edilmeden ve Suriye'de barış koşulları sağlanmadan mülteci sorununun çözüm yoluna girmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Bayhan, iktidarın Türkleştirme projesinden söz ettiğini kaydederek, "Böyle bir girişim mülteci sorunun çözmeyeceği gibi sorunu daha da büyütecektir" dedi. Bayhan, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"1- Kayıt dışı çalışma sonlandırılarak, çalışma izni patronların inisiyatifinden çıkarılsın. Mülteciler çalışma iznine doğrudan sahip olsun.

2- Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması iptal edilsin ve Avrupa sınırları mültecilere açılsın.

3- Mültecilere karşı değil uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerine karşı etkin mücadele edilsin.

4- Barışçıl yollardan güvenli geri dönüşün koşulları yaratılsın, isteyen ülkesine dönebilsin, isteyen üçüncü bir ülkeye iltica edebilsin.

5- Türkiye'de doğan, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve kalmak isteyen mülteciler için vatandaşlık hakkı karşılıklı entegrasyon politikalarıyla birlikte, şeffaf bir şekilde sağlansın."

"GÖZLERİNİZİ DİKER BEKLERSENİZ, SONUÇ ÇIKMAYACAK"

Bayhan, asgari ücretle ilgili olarak işçilere "Sadece o masaya gözlerinizi dikerek haklarınızı elde etmezsiniz. O masada TİSK'in yani sermayenin temsilcileri var, sendikal bürokrasinin temsilcileri var, beşer beşer oturuyorlar. Beş tane de tek adam yönetiminin temsilcileri var. Bu 15 kişinin oturduğu masadan eğer siz sadece gözlerinizi diker ve beklerseniz, sizin lehinize, çıkarınıza sonuç çıkmayacak" dedi.