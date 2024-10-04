Üye Girişi
Haberler

ELSAD İstişare Toplantısı Gerçekleşti

ELSAD İstişare Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) tarafından düzenlenen istişare toplantısında, dernek Başkanı Murat Erdoğan, yapılan ve planlanan çalışmaları paylaştı. ELSAD Gençlik Komisyonu, Sivrice Kapalı Kadın Cezaevindeki kadınların ihtiyaçları için projelere başladı.

ELSAD istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda dernek Başkanı Murat Erdoğan yaptıkları ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya dernek üyeleri katıldı. Toplantıda ELSAD Başkanı Murat Erdoğan, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Oluşturulan ELSAD Gençlik Komisyonunun göreve başladığını ifade eden Erdoğan, Sivrice Kapalı Kadın Cezaevindeki kadınların eğitim ve diğer konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını kaydetti. Erdoğan, "ELSAD Gençlik Komisyonu görevine hızlı başladı. Onların çalışmaları doğrultusunda Sivrice Kadın Kapalı Cezaevine gittik. Orada başarılı bir müdür arkadaşımız var. Kadın mahkumlarımızı ziyaret ettik. Kadın kollarımız da daha sonra ziyaret etti. Burada bulunan cezaevinde 300'e yakın mahkum bulunmaktadır. Bunların milletle ihtiyaçları var irtibatları var. Bizlerde ELSAD olarak buradaki hem mahkumlarla bir araya geleceğiz. Hem eğitim çalışmaları hem de orada bulunan kadınların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuklarının eğitiminde rol alacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Sivil Toplum Politika Sivrice Gençlik Eğitim Güncel

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne?
title