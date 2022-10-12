Elon Musk, Putin'le görüştüğünü yalanladı

Tesla CEO'su Elon Musk, Ukrayna'daki savaş üzerine yaptığı anket öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta Twitter hesabında Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarına ilişkin yaptığı anket öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü iddia edildi.

Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group Başkanı Ian Bremmer, abonelerine e-mail ile gönderdiği bir haber bülteninde Musk'ın Putin ile olan görüşmesini kendisine şahsen anlattığını öne sürdü. Bremmer, Musk'ın kendisine Putin'in Kırım'ın Rus kontrolünde kalması, Ukrayna'nın kalıcı bir tarafsızlığı kabul etmesi ve Kiev'in Rusya'nın Herson, Zaporijya, Luhansk, Donetsk'i ilhakını tanıması halinde müzakere etmeye hazır olduğunu ifade etti. Bremmer, ayrıca Musk'ın Putin'in bu hedefleri her koşulda gerçekleştireceğini ve Ukrayna'nın Kırım'ı işgal etmesi durumunda nükleer saldırı ihtimalinin masada olduğunu söylediğini iddia etti.

Musk'tan ise Bremmer'ın iddialarına yalanlama geldi. Twitter'da kendisine iddialarla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Musk, "Putin ile sadece bir kez konuştum ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı" dedi.

"Kırım, Rusya'nın bir parçası"

Geçtiğimiz hafta 108,6 milyon takipçisi bulunan Elon Musk, Twitter'da Rusya'nın 4 Ukrayna bölgesini ilhak etmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar konusunda çözüm önerilerinin ve yorumlarının yer aldığı bir anket düzenlemişti. Musk, "İlhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeniden referandum yapılsın. Eğer halkın iradesi bu yönde olursa Rusya ayrılsın. Kırım, (Kruşçev'in hatasına kadar) 1783'ten bu yana olduğu gibi resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su tedariki güvence altına alınsın. Ukrayna tarafsız kalsın" önerilerine ilişkin oylama yapmıştı. Yaklaşık 2,7 milyon kişinin katıldığı ankete yüzde 59.1 oranında "Hayır" oyu verilmişti.

Ukraynalı siyasiler Musk'ın anketine sert tepkiler verirken, Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Musk'ın önerilerini memnuniyetle karşılayarak, "Elon Musk gibi birinin duruma barışçıl bir çözüm yolu araması oldukça olumlu" açıklamasını yapmıştı.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, savaşın başında Starlink internet uydu terminallerini Ukrayna'ya göndermesinin ardından ülkede popülerlik kazanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu adımı sonrası Musk'ı ülkeye davet etmişti.

Öte yandan, ABD federal yasasına göre, sivil vatandaşların hükümetin izni veya katılımı olmadan dış ilişkiler yürütmesi yasak. 1799'da imzalanan yasa kapsamında bugüne kadar kimse yargılanmadı. - WASHINGTON