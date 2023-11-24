Elazığ'da başlatılan '7'den 77'ye Gazze için Ben de Varım' imza kampanyasında, elleri olmayan bir vatandaşın attığı imza duygusal anlara sahne oldu. İmzayı alan görevli, vatandaşa 'İsrail yıkılacaksa senin bu imzanla yıkılacak' dedi.

Elleri olmayan vatandaştan Gazze'ye destek imzası: "İsrail yıkılacaksa senin bu imzanla yıkılacak"

ELAZIĞ - Elazığ'da 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Sivil İnisiyatif Grubu tarafından başlatılan ve İstanbul'da sürdürülen '7'den 77'ye Gazze için Ben de Varım' imza kampanyası duygu dolu anlara sahne oldu. Elleri olmayan vatandaşın attığı imza çevredeki vatandaşları duygulandırırken, imzayı alan görevli "İsrail yıkılacaksa senin bu imzanla yıkılacak" dedi.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Sivil İnisiyatif Grubu tarafından İsrail'in saldırıları sonrası Filistin'e destek için bir hafta önce Elazığ'da '7'den 77'ye Gazze için Ben de Varım' imza kampanyası başlatıldı. Daha sonra İstanbul'a taşınan imza kampanyası yoğun ilgi gördü. İmza kampanyasında duygu dolu anlar da yaşandı. Elleri olmayan vatandaş imza atarken stant görevlisi tarafından kayda alındı. Her iki eli de olmayan yaşlı adamın kampanyaya imza atarak dayanışma örneği sergileme anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Mücahid adlı vatandaş imza attıktan sonra kendisini görüntüleyen stant görevlisine, "Selam olsun Gazze'ye. Her gece Fetih Suresi okuyorum. Senin gücün kuvvetin varsa benim de yüreğim var, birleştirirsek her yeri yıkarız" dedi. Stant görevlisi de, "Senin bu attığın imza şimdiye kadar atılan imzalardan daha değerli. İsrail yıkılacaksa senin bu imzanla yıkılacak" ifadelerini kullandı.