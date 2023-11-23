Elitaş: Uyuşturucuyla Mücadele Devam Edecek

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza Valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım. Umuyorum biliyorum ki bu moral motivasyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde mücadelen kötülük kazıyana kadar devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bazı programlara katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Elitaş, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün hayırsever Çetin Şen'in katkısıyla düzenlediği 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi' kapsamında, bedensel engelli 150 kişiye dağıtılan akülü araç programına katıldı. Elitaş, "Hepimizin, engelli olmaya aday birey olduğumuzu unutmamamız gerekir. Yarın ne olacağımız belli olmaz. Bir bakarsınız engelli hale gelebilirsiniz. Onun için hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerek böyle hayırlara katkı sağlamalarını tavsiye ediyorum. Hayır sahibi olmak her kula nasip olacak bir iş değil. Nasip olan değerli kardeşlerimi de kutluyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşımızın bir derdi varsa hemen onların dertlerine derman olmak için ellerinden gayretleri gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin önemine de vurgu yapan Elitaş, "İnşallah bu mücadelemizi daha da artırarak, 'Uyuşturucunun kökünü kazıdık' diyene kadar hep beraber mücadele etmemiz lazım. Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Uçuruma sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza Valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Bu bizim değil, bütün insanlığın problemidir. Umuyorum biliyorum ki bu moral motivasyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde mücadelen kötülük kazıyana kadar devam edecek" diye konuştu.