Elindeki bastonla oy kullanmaya gitti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 94 yaşındaki altı çocuk annesi Fatma Dereli elindeki bastonla vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı okula giderek oyunu kullandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 94 yaşındaki altı çocuk annesi Fatma Dereli elindeki bastonla vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı okula giderek oyunu kullandı.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu'ndaki 1008 No'lu sandıkta oyunu kullanan Fatma Dereli, oy kullanacağı okula kadar çocuklarının arabası ile gelirken, bastonuyla birlikte sandığına giderek oyunu kullandı. İlerleyen yaşına rağmen oy kullanmaya giden Fatma Dereli, "Oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Ben de bu hakkımı kullandım" dedi. - MANİSA