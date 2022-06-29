Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklif üzerindeki görüşmelerde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kanun teklifi ile kendisinde, Rekabet Kurumunun eksikliğinin yasa yapılarak tamamlandığı hissi oluştuğunu söyledi.

Düzenleme ile e-ticaret firmalarından birtakım özel bilgilerin isteneceğini dile getiren Altıntaş, "Siz 'Firmanın algoritmasını kontrol ederim.' diyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bunun için 'Gerekirse bilirkişi de tutarım.' diyorsunuz. Bu, bana biraz garip geldi. Daha önce ticari yazılım yapan ve satan bir kişi olarak bunların kontrol edilmesi hem güç hem de bunların açıklanması fikri mülkiyet hakkına aykırı. Bunu firmadan istemek bana biraz garip geldi. Bunu bir de 'bilirkişi' diye başka bir firmaya açmak sıkıntılı görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Acımasız bir rekabet var"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, düzenleme için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür etti.

E-ticaret piyasasının değiştiğini, sürekli geliştiğini ve yeni şirketlerin Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığını belirten Hamzaçebi, "Bu piyasada acımasız bir rekabet var, buna 'vahşi rekabet' de denebilir." dedi.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde Anayasa'nın "Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi" başlıklı maddesinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini aktaran Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Devlet, piyasalardaki tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Türkiye'de bu piyasada kartelleşme yok, tekelleşmeye doğru gidiyor. Belki bir şirket bütün piyasaya hakim olabilir. Burada milli bir duruş sergilemek gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki şirketlerinin önünün açılması, bu vahşi rekabetin önlenmesi gerekiyor. Bu açıdan teklifin felsefesini son derece olumlu buluyorum."

"Üç harfli marketlere yönelik inanılmaz şikayet var"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Türkiye'de herkesin her şeyi satabildiğini söyleyerek, şu eleştirilerde bulundu:

"Alışveriş merkezlerinde artık kırtasiye, nalburiye, izolasyon, çiçek, beyaz eşya satılıyor, neredeyse AVM'de otomobil de satmaya başlayacaklar. İnsanlar bu konuda inanılmaz şikayetçi. Çocukluğumuzda bakkal amca her şeyimizdi, bakkal amcaları kaybettik. Hiç olmazsa bazı meslekler var onları kaybetmeyelim. En büyük şikayet özellikle üç harfli marketlerin, mağazalarında satılmaması gereken ürünleri satmalarına inanılmaz şikayet var. Adam alışveriş merkezinde silikon da satıyor, seramik de satıyor, defter kitap da satıyor. Olmaz böyle bir şey. Bunun önüne geçmemiz lazım."

Düzenlemeyi, kartelleşme ve tekelleşmenin önüne geçilmesi açısından gerekli gördüğünü ifade eden Bayır, "Bir köşe yazısını okurken araya 8 kez reklam giriyor. İnternet sitelerindeki çerez reklamlara çözüm bulmamız gerekiyor." dedi.

Kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.