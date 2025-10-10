Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Üniteleri Kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araçlar için hızlı şarj üniteleri kurulmasına ilişkin, "81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz" dedi.

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA