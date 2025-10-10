Haberler

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Üniteleri Kuruluyor

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araçlar için hızlı şarj üniteleri kurulmasına ilişkin, "81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından 'Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı' kapsamında ikinci çağrı döneminin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kacır, 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek sunulacağını belirterek, 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunulacağını açıkladı. Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

