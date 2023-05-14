Elbistan'da vatandaşlar sandık başına gitti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullandı.

6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da seçmenler sandık başına gitti.

İlçedeki bazı sandıklar depremlerde hasar gören okullarda değil, bahçelerine kurulan konteynerlere konuldu.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine kurulan konteynerde oy kullanan İsrafil Şahin, deprem nedeniyle bu kez farklı bir seçim yaşadıklarını söyledi.

Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Rabbim hayırlısını versin. Başımıza böyle bir felaket geldi ama sonuçta hayat devam ediyor. Ülkemiz içinde hayırlı olur inşallah. Hayırlısı neyse o olsun. Oylarımızı kullanmayla ilgili herhangi bir endişemiz olmadı. Sonuçta e-devlet üzerinden herkes sandığını ve kullanacağı yeri biliyordu. Elbistan'da katılım bence yüksek olacak."

Elbistan'da 298 sandıkta, 87 bin 671 seçmen oy kullanacak.