Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. - ELAZIĞ