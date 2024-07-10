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Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı

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Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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