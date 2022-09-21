Elazığ politika haberi | CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ'a bakanlık sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Elazığ'a bakanlık sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Elazığ'da partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Elazığ'ın 20 yıldır AK Parti iktidarına koşulsuz şartsız destek verdiğini ancak bu süre zarfında Elazığ'dan hiç bakan çıkmadığını söyledi, iktidara geldiklerinde Elazığ'a bir bakanlık verileceği sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, "Özellikleri şu; koşulsuz bir şekilde iktidar partisine destek verdiler. Son seçimlerde biz bir milletvekili çıkardık. İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını bir şekilde alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ'a tek bir bakanlık bile vermedi. Bay Kemal'in sözüdür, Allah nasip eder, Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ