Elazığ haber: Elazığ'da KADES uygulaması anlatıldı Elazığ haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı. Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Hazar Gölü sahiline gelen kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti yürüttü. Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı. Kadına yönelik şiddet ve KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 20 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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