Elazığ'daki maden ocağı göçüğüyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğüne ilişkin, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçük kazası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükten etkilenen maden işçilerimize ve kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan şifalar diliyorum. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA