Elazığ'da yapılan rutin kontrollerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde 5 adet ruhsatız tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi. Kontrollerde, 67 araç ve 114 şahıs sorgulandı. Şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde 5 adet ruhsatız tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması için Olgunlar, Doğuken, İcadiye, Nailbey ve Yeni Mahalle ve bu mahallelere çıkan caddelerde rutin kontroller yapıldı. Kontrollerde, 67 araç ve 114 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulama ve aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 36 adet fişek, adet pompalı tüfek ve 6 adet kartuş ele geçirildi.

Şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ