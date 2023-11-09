Elazığ'da yapılan dar bölge uygulamasında 6 kişi yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen dar bölge uygulamasında 836 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, Rızaiye ve İcadiye mahallelerinde farklı noktalarda ring halinde ve sabit olarak 59 ekip ve 138 personel ile yapılan asayiş dar bölge uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde, 836 şahıs sorgulanırken 240 araç kontrol edildi. 37 umuma açık iş yeri denetlenirken, 12 metruk bina ile 9 park bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 6 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu ticareti şüphelisi ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen toplam 3 şahıs ilgili birimlere teslim edildi. Uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek ele geçirildi. - ELAZIĞ