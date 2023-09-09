Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında 3 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan asayiş uygulamasında kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve oto hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ genelinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve oto hırsızlık suçlarının fail veya faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulama çalışmaları neticesinde, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (34), 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. (41) ile 15 adet suç kaydı olan F.A. (20) gözaltına alındı. Şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ