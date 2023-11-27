Elazığ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, aranan 2 kişi de yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ele geçirildi. 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, aranan 2 kişi de yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 5 parça halinde toplam 12.60 gram esrar maddesi, 1,54 gram metamfetamin maddesi, 14 adet lyrica hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalarda il merkezinde bulunan bir ikamette ve faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleşen ateşli silah kullanarak mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının faili olduğu tespit edilen 2 şahıs bahse konu olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Öte yandan, 2 ayrı şahsın yapılan üst ve araç aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek ele geçirilirken2 aranan şahıs da yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ