Elazığ'da Şok Asayiş Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin Şok Asayiş Uygulaması kapsamında yapılan operasyonda 2 bin 242 şahıs sorgulandı. Uygulamada aranması olan 4 şahıs ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin Şok Asayiş Uygulaması aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 59 ekip ve 431 personelin katıldığı asayiş uygulamasında 2 bin 242 şahıs sorgulanırken aranması olan 4 şahıs ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şok Asayiş Uygulamaları sürüyor. Bu çerçevede dün gece 22: 00 ile 00: 00 saatleri arasında il merkezimizde toplam 59 ekip ve 431 personel ile uygulama yapıldı. Uygulamada 2 bin 242 şahıs ve 198 araç sorgulanırken 160 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ve 12 park bahçe kontrol edildi. Kontrol ve sorgulamalarda, aranması olan 4 şahıs yakalanırken 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet kesici alet ele geçirildiği uygulamada, 3 araca toplamda 30 bin 69 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ