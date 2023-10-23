Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

ELAZIĞ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 26'sı kurusıkı, 37 tabanca ile 6'sı pompalı, 15 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atölyede kurusıkıdan çevirme tabanca imal edip, satan 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26'sı kurusıkı, 37 tabanca, 6'sı pompalı, 15 tüfek, 612 farklı çaplarda tabanca mermisi, 47 kartuş, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 114 tabanca ve şarjör yapımında kullanılan malzeme, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler A.A., G.C. ve B.Y., 'silah ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.