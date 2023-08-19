Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 82 mermi, 99 dolu kartuş, 39 gram esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.