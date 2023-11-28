Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silahlar ve malzemeler ele geçirildi.

Elazığ'da silah kaçakçılıklarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.A, N.A. ve Y.A. isimli şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığınca e eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada değişik çap ve miktarda tüfek, av tüfeği, tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi. - ELAZIĞ