Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Elazığ'da yapılan çalışmalarda, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda silah ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, olaylara karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine yönelik yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği şarjörü ve 99 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 39 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ