Elazığ'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında 2 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında 2 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında rutin kontroller yapıldı. Kontrollerde 28 araç denetlenirken ve 41 şahıs ise sorgulandı. Yapılan kontrollerde 2 şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ