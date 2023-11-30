Elazığ'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması olan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması olan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 2 adet tüfek, bir adet pompalı tüfek, 2 adet kesici alet, 1 şahıstan 0,53 gr Metamfetamin maddesi ele geçirilirken aranan 3 şahıs ise yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, 'Ateşli Silah ile Kasten Yaralama' suçundan bir şüpheli şahıs, hırsızlık suçundan bir şüpheli şahıs, 28 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası olan bir zanlı ve yağma suçundan bir şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ