Elazığ'da polis operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve suça konu unsurların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Ü.Ç. (25), tehdit ve yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Ü.A. (39) ve otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen O.U.(29) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ