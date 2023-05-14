Elazığ'da oy kullanma işlemi sona erdi, oy sayımı başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile birlikte sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimi için oy verme işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, kent genelinde bulunan bin 631 sandıkta da 17.00 itibariyle tamamlandı.

Kullanılan oyların ardından görevliler oy sayma işlemine başladı.