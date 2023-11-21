Elazığ'da Operasyonda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca silahla kasten yaralama olayına karışan zanlı silahı ile birlikte yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca silahla kasten yaralama olayına karışan zanlı silahı ile birlikte yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 8 şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş, 2 parça halinde toplam 6,07 gram metamfetamin, 5 parça halinde toplam 15,74 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplam 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde iş yerinde gerçekleşen ateşli silah kasten yaralama olayının faili, olayda kullandığı 1 tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, denetimlerin süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ