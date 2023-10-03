Elazığ'da Okul Önü Denetimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önü ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Okulun açık olduğu günlerde okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmedi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul önü ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde internet kafelerde yasal yaş sınırlamasına uyulması ve okulun açık olduğu günlerde okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmemesine yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl merkezinde 4 ekip 12 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 11 internet kafe, 1 oyun merkezi, 60 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde bir oyun salonunun içerisinde üniformalı 1 lise öğrencisinin olduğunun tespit edilmesi üzerine tutanak tutuldu.

Ayrıca, merkez Elazığ Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 5 ekip ve 11 personel ile 49 şahıs, 6 araç, 7 servis aracı kontrol edilirken yapılan denetimlerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. - ELAZIĞ