Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 7 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 2 şüpheli şahıs, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan bir şüpheli şahıs, sıfır ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 4 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildiği ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ