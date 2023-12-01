Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
Elazığ'da, aranan 7 hükümlü yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.