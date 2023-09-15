Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 90 ekip ve 500 personelin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şehrin işlek caddelerinde kontrol noktaları kuruldu ve araçlar ile kişilerin kaydı sorgulandı. Halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması: 90 ekip, 500 personel katıldı

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 90 ekip ve 500 personelin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 90 ekip, 500 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta şehrin en işlek caddesi Gazi olmak üzere Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım caddeleri ile İmam Efendi Bulvarı'nda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı.

Aynı zamanda umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla geniş çaplı uygulama ve denetimleri sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan, yapılan üst aramasında üzerinde ruhsatsız silah bulunduran bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.