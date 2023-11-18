Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 314 şahıs denetlendi. Uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'da huzur ve güven uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 314 şahıs denetlendi. Uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 28 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tüfek, 183 gram esrar, 43 gr metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza maddeleri ele geçirildi. Denetimlerde, 9 aranan şahıs yakalanırken 137 araca idari para cezası uygulandı. Uygulamada ayrıca 2 bin 314 şahıs, 414 araç, 103 umuma açık iş yeri, 29 metruk bina ve 16 park bahçe denetlendi. - ELAZIĞ