Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 66 ekip ve 313 personelin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. 16 farklı noktada yapılan uygulamaya, 313 personelden oluşan 66 ekip katıldı. Bu çerçevede başta şehrin en işlek caddeleri olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda park bahçe ve umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla geniş çaplı uygulama ve denetimleri sürdürüleceği bildirildi. - ELAZIĞ