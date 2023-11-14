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Elazığ'da düzenlenen operasyonda aranan 3 kişi yakalandı

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.