Elazığ'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlar, son dönemde meydana gelen ateşli silahla yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlendi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğukent, Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallelerinde son dönemde meydana gelen "ateşli silahla kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.