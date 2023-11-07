Elazığ'da düzenlenen operasyonda 3 aranan kişi yakalandı

Elazığ düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. (25), tehdit ve yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. (39) ile "motosiklet hırsızlığı ve otodan hırsızlık" suçundan aranan O.U. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.