Elazığ'da çocuklar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti

Elazığ'da bir grup çocuk, 'Temiz yürekler Kudüs için meydanda' sloganıyla İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların öldürmesini protesto etti. Tekbirler getirerek İsrail'i lanetleyen çocukların açıklamaları ve şiirleri yüreklere dokundu.

Elazığ'da Anadolu Gençli Derneği öncülüğünde onlarca çocuk, Gazze'de akranlarının katledilmesine tepki gösterdi. Çocuklar, "Temiz yürekler Kudüs için meydanda" sloganıyla Cumhuriyet Meydanında toplandı. Gelen çocukların ellerinde taşıdıkları pankartlardaki, "5 yaşındayım Filistin'in yanındayım", "Büyüyorum Mescid-i Aksa Hiç Korkma" ve "Çocuk Katili İsrail Filistin'den Defol" yazılarını taşıdı. Filistin lehine sloganlar atan çocuklar, İsrail tarafından öldürülen akranlarının fotoğraflarını ve Gazze ile dayanışmayı ifade eden dövizler taşıdı. Sırasıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti duanın okunması, basın acıkması ve şiir okuyan çocuklar, duygulandırdı.

Çocuklar adına alanda basın açıklaması yapan Ahmet Eyüp Aydın, "Ben Filistinli çocuk, doğduğu günden beri annesiz çocuk. Doğduğu günden beri vatansız bırakılmaya çalışan çocuk. Ne suçumuz var da bize böyle saldırıyorlar. Siz ey Müslümanlar, ne suçumuz var ki, sessiz kaldınız. Dualarınızda bize yer vermeye bile vakit ayıramadınız mı? Durumumuzdan haberdar değil misiniz yoksa sizi de mi esir aldılar? Sizin şehirlerinizi de mi bombaladılar bize yardım edemediniz? Ben Filistinli çocuk, Gazze'nin umudu, Mescid-i Aksa'nın umudu. Şimdi tekrar kendim olarak söylüyorum, ben Türkiyeli çocuk bu topraklardan Gazze'ye selam olsun, buradan Mescid-i Aksa'mıza selam olsun. Mücadelemiz, Allah ve İslam içindir" dedi.

Mescid-i Aksa isimli şiiri okuyan Hifa Akyıldız ise duygulandırdı.

Gazzeli çocuklar için düzenlenen etkinlik sloganlar ile son buldu. - ELAZIĞ