Elazığ'da ateşli silahla yaralama olayının faili yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, ateşli silahla yaralama olayının faili olan şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan araç aramasında, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 8 adet kartuş ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ateşli silahla yaralama olayının faili olan şahıs, olayda kullandığı silah ile yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 23 Kasım günü Rüstempaşa Mahallesi Gazi Lisesi önünde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının faili E.S. (22) isimli şahıs tespit edilerek olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakalandı, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda 2 şahsın yapılan araç aramasında, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - ELAZIĞ