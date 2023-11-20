Elazığ'da asayiş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, yapılan uygulamada ekipler, 8 kişinin üst ve araçlarında yaptığı aramada, 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 10 fişek, 2 kartuş, 41,81 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 16 uyuşturucu nitelikte hap ve kesici alet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.