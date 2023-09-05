Elazığ'da asayiş denetimlerinde 3 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan asayiş denetimlerinde, 2 şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.