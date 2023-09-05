Elazığ'da asayiş denetimlerinde 3 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan asayiş denetimlerinde, 2 şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da asayiş denetimlerinde 3 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentte belirlenen noktalarda denetim yapan ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 51 gram metamfetamin ele geçirdi.
Zanlılardan birinin üzerinde bulunan ruhsatsız tabancanın ateşli silah ile yaralama olayına karıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.